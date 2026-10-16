Германия и Франция согласовали поддержку автопрома Европы — Deutsche Welle
Германия и Франция договорились о поддержке европейской автомобильной промышленности, в частности развития и производства электромобилей в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, сообщает Deutsche Welle.
Производство электромобилей в Европе
План предусматривает сокращение выбросов CO2, а также поддержку разработки и производства электрических автомобилей в Европе. Германия и Франция заявили, что стремятся трансформировать автомобильную отрасль, сохраняя климатические цели и обеспечивая производство автомобилей будущего в Европе.
Договоренность также содержит стимулы для инвестиций, исследований и производства. Другие параметры соглашения в заявлении не приводятся.
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Конкуренция с китайскими производителями
Европейские автопроизводители испытывают трудности в конкуренции с китайскими компаниями на рынке электромобилей, что уже привело к мерам по сокращению расходов в отрасли.
Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис назвал договоренность сильным сигналом в поддержку европейского автопрома и сохранения рабочих мест. В Вольфсбурге расположена штаб-квартира Volkswagen; Лис также входит в наблюдательный совет компании.