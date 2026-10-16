Німеччина та Франція узгодили підтримку автопрому Європи — Deutsche Welle

Німеччина та Франція домовилися про підтримку європейської автомобільної промисловості, зокрема розвитку й виробництва електромобілів у Європі. Про це йдеться у спільній заяві двох країн, повідомляє Deutsche Welle.

Виробництво електромобілів у Європі

План передбачає скорочення викидів CO2, а також підтримку розробки й виробництва електричних автомобілів у Європі. Німеччина і Франція заявили, що прагнуть трансформувати автомобільну галузь, зберігаючи кліматичні цілі та забезпечуючи виробництво автомобілів майбутнього в Європі.

Домовленість також містить стимули для інвестицій, досліджень і виробництва. Інших параметрів угоди у заяві не навели.

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Конкуренція з китайськими виробниками

Європейські автовиробники мають труднощі в конкуренції з китайськими компаніями на ринку електромобілів, що вже призвело до заходів зі скорочення витрат у галузі.

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс назвав домовленість сильним сигналом на підтримку європейського автопрому та збереження робочих місць. У Вольфсбурзі розташована штаб-квартира Volkswagen; Ліс також входить до наглядової ради компанії.

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