Niemcy i Francja uzgodniły wsparcie dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych w Europie. Wynika to ze wspólnego oświadczenia obu krajów, informuje Deutsche Welle.

Produkcja pojazdów elektrycznych w Europie

Plan przewiduje redukcję emisji CO2, a także wsparcie rozwoju i produkcji samochodów elektrycznych w Europie. Niemcy i Francja oświadczyły, że dążą do transformacji sektora motoryzacyjnego przy zachowaniu celów klimatycznych oraz zapewnieniu produkcji samochodów przyszłości w Europie.

Porozumienie obejmuje również zachęty do inwestycji, badań i produkcji. W oświadczeniu nie podano innych parametrów umowy.

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Konkurencja z chińskimi producentami

Europejscy producenci samochodów mają trudności z konkurowaniem z chińskimi firmami na rynku pojazdów elektrycznych, co już doprowadziło do działań mających na celu ograniczenie kosztów w branży.

Premier Dolnej Saksonii Olaf Lies nazwał porozumienie silnym sygnałem wsparcia dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i zachowania miejsc pracy. W Wolfsburgu znajduje się siedziba główna Volkswagena; Lies zasiada również w radzie nadzorczej spółki.

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