Китайский автопроизводитель Chery планирует вывести внедорожник iCaur V27 на рынок Великобритании в 2027 году. Об этом сообщает InsideEVs. Модель отличается массивным кузовом, круглыми фарами и дизайном, который издание сравнивает с Land Rover Defender и Lexus GX.

Варианты силовых установок

Chery пока не уточнила, какую именно версию iCaur V27 будет продавать в Великобритании. На других рынках модель доступна с тремя типами силовых установок: 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, а также в двух электрических версиях.

Электрический iCaur V27 предлагается в заднеприводной модификации с одним электромотором или в полноприводном исполнении с двумя моторами. InsideEVs отмечает, что полностью электрическая версия могла бы стать отличием модели от Land Rover Defender, у которого в настоящее время нет электрического варианта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Адаптация для британских дорог

По данным Top Gear, Chery планирует адаптировать iCaur V27 для британских дорог в своем исследовательском центре Millbrook в Англии. Бренд iCaur пока не имеет значительной узнаваемости в Великобритании, однако другие марки Chery — Omoda, Lepas и Jaecoo — уже представлены на этом рынке.

По информации Chery International, бренды компании в совокупности занимают около 7% британского рынка новых автомобилей.

Читай нас в