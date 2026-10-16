Chery将于2027年在英国推出iCaur V27——InsideEVs

中国汽车制造商Chery计划于2027年将iCaur V27 SUV推向英国市场。据InsideEVs报道，该车型采用厚重的车身、圆形前灯，其设计被该媒体拿来与Land Rover Defender和Lexus GX相比较。

动力系统选项

Chery尚未说明将在英国销售iCaur V27的哪一版本。在其他市场，该车型提供三种动力系统：1.5升涡轮增压四缸发动机，以及两种纯电动版本。

纯电动iCaur V27提供配备一台电动机的后轮驱动版本，或配备两台电动机的全轮驱动版本。InsideEVs指出，全电动版本可能成为该车型区别于Land Rover Defender的特点，后者目前没有电动版本。

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适应英国道路

据Top Gear报道，Chery计划在其位于英格兰的Millbrook研发中心对iCaur V27进行适配，以适应英国道路。iCaur品牌在英国尚未拥有较高知名度，但Chery旗下其他品牌——Omoda、Lepas和Jaecoo——已进入该市场。

根据Chery International的信息，该公司旗下品牌合计占英国新车市场约7%的份额。

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