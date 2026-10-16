BMW美国公司预计，纯电动iX5 60 xDrive跨界车按照美国EPA测试循环的续航里程最高可达450英里。公司代表在加利福尼亚州纽波特比奇举行的新X5系列发布会上透露了这一消息。BMW表示，官方EPA评级预计将在未来几周内公布。

此前，这家汽车制造商曾为首款纯电动X5设定435英里的目标续航里程。BMW豪华车经理约翰·凯利表示，iX5采用第六代技术，按预期的EPA评级，其续航里程可达450英里。

144千瓦时电池

据InsideEVs报道，iX5将配备容量为144千瓦时的电池——这是BMW在量产车上安装过的最大电池。该跨界车将使用46120规格的圆柱形电芯。这些电芯比iX3和i3所用电芯高25毫米，从而增加了电池的总容量。

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充电和销售

BMW还表示支持最高460千瓦的充电功率。根据制造商的估计，从10%充至80%应需22分钟。BMW iX5计划于2027年第一季度在美国上市销售。

X5项目负责人迈克尔·阿勒斯表示，公司认为400英里是一个界限，超过这一里程后，买家对续航里程的担忧会减少。他表示，约450英里的目标应将高速行驶或使用空调时的额外能耗考虑在内。

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