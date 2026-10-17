Mercedes-AMG发布了全尺寸纯电动GT SUV，该车型将在上市初期提供三个版本：GT53 SUV、GT55 SUV和旗舰GT63 SUV。最强的GT63版本峰值输出将达到1153马力，0至60英里/小时加速时间为2.6秒。据Motor1报道，这是AMG首款完全自主研发的全尺寸SUV。

三种版本，最多三台电动机

GT55和GT63配备三台电动机：前轴一台，后轴两台。前电机可关闭以节省能源，并在需要额外动力或牵引力时启用。两个版本的持续输出均为711马力，峰值输出则分别为805马力和1153马力。

基础版GT53配备两台电动机——每根车轴各一台——以及后轴两速变速器。其峰值功率为536马力，加速至60英里/小时需4.1秒。所有版本均配备AMG Performance 4MATIC+全轮驱动，而GT55和GT63还可在各个后轮之间分配驱动力。

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800伏系统与快速充电

这款纯电动SUV采用800伏架构。GT53配备106千瓦时电池，GT55和GT63则各配备128千瓦时电池。GT53的最大直流充电功率标定为最高600千瓦，两款更高版本则最高为710千瓦。

梅赛德斯表示，GT53充电10分钟可按WLTP循环补充最多236英里的续航里程。GT55和GT63的这一数值最高可达280英里。GT63按WLTP标准的预计续航里程取决于配置，约为385至435英里。

GT63将标配带液压减震器和可调空气弹簧的AMG Active Ride Control+悬架。车内将配备10.2英寸数字仪表盘、14英寸中央显示屏，以及可选装的14英寸前排乘客显示屏。该车型预计于2027年夏季在美国开始销售。

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