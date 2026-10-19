丰田计划自2028年起在中国生产电动卡罗拉——Electrek

丰田计划于2028年在中国开始生产新一代卡罗拉，其中包括纯电动版本。Electrek援引《日本经济新闻》报道称，生产将通过与中国国有企业一汽集团成立的合资企业一汽丰田汽车进行。除电动车外，该公司还计划生产该车型的混合动力版和汽油版。

新一代卡罗拉将成为丰田首款采用可适配多种动力系统平台的车型。它将支持纯电动、混合动力、汽油及其他版本。据该媒体称，在中国生产可能有助于这家汽车制造商降低成本、加快研发并提高产量。

同一车型的多个版本

丰田首次在日本移动出行展上展示了下一代卡罗拉的概念车。公司首席执行官佐藤恒治当时表示，该车型将继续是一款“面向所有人的汽车”，并将配备多种动力总成选择：纯电动汽车、插电式混合动力车、混合动力车和内燃机版本。

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丰田尚未公布电动卡罗拉的技术规格。Electrek指出，这款电动车可能提供单电机或双电机版本，续航里程至少为250英里，约合402公里。

预计于2027年亮相

新一代卡罗拉预计将于2027年作为2028款车型推出。Car and Driver估计，混合动力版本可能配备新的1.5升四缸发动机和电动机。该媒体称，这套动力系统将输出约134马力，效率将比现款卡罗拉高10%至20%。

卡罗拉自1966年起销售，其全球累计销量已超过5700万辆。这是丰田公司历史上销量最高的车型。

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