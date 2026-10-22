据Motor1援引Car and Driver报道，法拉利首款电动车Luce在美国的起售价将为560,800美元。这比搭载6.5升自然吸气V12发动机、起售价为438,610美元的法拉利Purosangue高出122,190美元。

预计Luce将于2027年第二季度交付给美国买家。这款新车将成为意大利品牌法拉利的首款量产电动车。该车型配备四扇车门和五个座位，其中包括三座后排长椅。Purosangue则配备四个独立座椅。

四台电动机和122千瓦时电池

法拉利Luce配备四台电动机，每个车轮各一台。该动力系统的综合功率为1035马力，官方宣称其0至100公里/小时加速时间为2.5秒。

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这款电动车配备容量为122千瓦时的电池。按美国EPA测试循环计算，其预计续航里程为280英里，约合451公里。该车型还成为首款配备主动式空气动力学格栅和全平底盘的法拉利，这得益于专门开发的电动平台。

该品牌最重的汽车

Luce的质量为2260公斤，使其成为最重的法拉利。这款电动GT跑车比Purosangue略长、略低，同时拥有该品牌车型中最大的车轮：前轮为23英寸，后轮为24英寸。

法拉利表示，尽管该车型的设计及其电动动力系统在互联网上受到批评，公司已经开始收到Luce的订单。由于法拉利买家可选择个性化定制，车辆最终价格可能会上涨。

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