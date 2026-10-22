Ferrari Luce у США коштуватиме від $560 800 — Motor1

За даними Motor1 із посиланням на Car and Driver, стартова ціна першого електромобіля Ferrari Luce у США становитиме $560 800. Це на $122 190 більше за базову вартість Ferrari Purosangue з атмосферним 6,5-літровим двигуном V12, який коштує від $438 610.

Очікується, що Luce надійде до американських покупців у другому кварталі 2027 року. Новинка стане першим серійним електромобілем італійської марки Ferrari. Модель має чотири двері та п’ять місць, зокрема тримісний задній диван. У Purosangue передбачено чотири окремі сидіння.

Чотири електромотори та батарея на 122 кВт·год

Ferrari Luce оснащений чотирма електродвигунами — по одному на кожне колесо. Сукупна потужність силової установки становить 1035 к. с., а прискорення від 0 до 100 км/год заявлено на рівні 2,5 секунди.

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Електрокар отримав батарею ємністю 122 кВт·год. Орієнтовний запас ходу за американським циклом EPA становить 280 миль, або близько 451 км. Модель також стала першим Ferrari з активними аеродинамічними решітками та повністю пласким днищем, яке стало можливим завдяки спеціально розробленій електричній платформі.

Найважчий автомобіль марки

Маса Luce становить 2260 кг, що робить його найважчим Ferrari. Електричний гран-турер дещо довший і нижчий за Purosangue, а також має найбільші колеса серед моделей марки: 23-дюймові спереду та 24-дюймові ззаду.

За словами Ferrari, компанія вже отримує замовлення на Luce, попри критику дизайну моделі та її електричної силової установки в інтернеті. Остаточна вартість автомобіля може зрости через персоналізацію, доступну покупцям Ferrari.

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