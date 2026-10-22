Według Motor1, powołującego się na Car and Driver, cena wyjściowa pierwszego samochodu elektrycznego Ferrari Luce w USA wyniesie 560 800 dolarów. To o 122 190 dolarów więcej niż bazowa cena Ferrari Purosangue z wolnossącym silnikiem V12 o pojemności 6,5 litra, którego ceny zaczynają się od 438 610 dolarów.

Oczekuje się, że Luce trafi do amerykańskich klientów w drugim kwartale 2027 roku. Nowość stanie się pierwszym seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym włoskiej marki Ferrari. Model ma czworo drzwi i pięć miejsc, w tym trzyosobową tylną kanapę. Purosangue ma cztery indywidualne fotele.

Cztery silniki elektryczne i bateria o pojemności 122 kWh

Ferrari Luce jest wyposażone w cztery silniki elektryczne — po jednym na każde koło. Łączna moc układu napędowego wynosi 1035 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h deklarowane jest na poziomie 2,5 sekundy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Samochód elektryczny otrzymał baterię o pojemności 122 kWh. Szacowany zasięg według amerykańskiego cyklu EPA wynosi 280 mil, czyli około 451 km. Model stał się także pierwszym Ferrari z aktywnymi kratkami aerodynamicznymi i całkowicie płaskim podwoziem, co było możliwe dzięki specjalnie opracowanej platformie elektrycznej.

Najcięższy samochód marki

Masa Luce wynosi 2260 kg, co czyni go najcięższym Ferrari. Elektryczny grand tourer jest nieco dłuższy i niższy od Purosangue, a także ma największe koła wśród modeli marki: 23-calowe z przodu i 24-calowe z tyłu.

Według Ferrari firma już otrzymuje zamówienia na Luce, mimo krytyki w internecie dotyczącej designu modelu i jego elektrycznego układu napędowego. Ostateczna cena samochodu może wzrosnąć ze względu na personalizację dostępną dla klientów Ferrari.

Czytaj nas na