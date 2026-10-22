Ferrari Luce в США будет стоить от $560 800 — Motor1

По данным Motor1 со ссылкой на Car and Driver, стартовая цена первого электромобиля Ferrari Luce в США составит $560 800. Это на $122 190 больше базовой стоимости Ferrari Purosangue с атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, цена которого начинается от $438 610.

Ожидается, что Luce поступит к американским покупателям во втором квартале 2027 года. Новинка станет первым серийным электромобилем итальянской марки Ferrari. Модель имеет четыре двери и пять мест, включая трехместный задний диван. В Purosangue предусмотрено четыре отдельных сиденья.

Четыре электромотора и батарея на 122 кВт·ч

Ferrari Luce оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждое колесо. Совокупная мощность силовой установки составляет 1035 л. с., а разгон от 0 до 100 км/ч заявлен на уровне 2,5 секунды.

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Электрокар получил батарею емкостью 122 кВт·ч. Ориентировочный запас хода по американскому циклу EPA составляет 280 миль, или около 451 км. Модель также стала первым Ferrari с активными аэродинамическими решетками и полностью плоским днищем, что стало возможным благодаря специально разработанной электрической платформе.

Самый тяжелый автомобиль марки

Масса Luce составляет 2260 кг, что делает его самым тяжелым Ferrari. Электрический гран-турер несколько длиннее и ниже Purosangue, а также имеет самые большие колеса среди моделей марки: 23-дюймовые спереди и 24-дюймовые сзади.

По словам Ferrari, компания уже получает заказы на Luce, несмотря на критику дизайна модели и ее электрической силовой установки в интернете. Окончательная стоимость автомобиля может вырасти из-за персонализации, доступной покупателям Ferrari.

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