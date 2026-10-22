MG计划从2028年底起，在母公司上汽集团位于西班牙西北部费罗尔的新工厂开始组装量产版Go电动掀背车。该车型将与雷诺5和Mini Cooper在紧凑型电动汽车细分市场展开竞争，Autocar报道。

概念车的量产版本

MG Go量产版的销售预计将在2027年9月左右开始。这款车此前被称为MG 2，但据该媒体报道，量产车型可能保留Go这一名称。

这款电动掀背车将基于E+平台打造，前轮驱动的MG 4 EV Urban也使用该平台。预计这款车长约四米的车型将配备149马力电动机和容量为43千瓦时的磷酸铁锂电池。量产车的设计预计将接近由MG伦敦工作室打造的概念车。起售价预计约为2万英镑。

费罗尔工厂

上汽集团于6月宣布，计划建设其首座欧洲工厂。费罗尔工厂计划于2027年开工，并在2028年底前投产。第一阶段，该工厂预计年产7万辆汽车，其公布的最大产能为12万辆。

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该企业占地面积将为10万平方米，项目预计创造2,000个就业岗位，其中1,000个直接设在工厂内。首批汽车计划使用从中国运来的全散件套件进行组装。在初始阶段，该场地将不进行零部件冲压、车身制造和喷漆作业。

面向欧洲的生产

费罗尔已经是MG车型从中国经海运抵达欧洲的接收点。据Autocar称，中国汽车制造商选择在西班牙生产面向欧洲市场的车型，其中包括为避免欧盟对中国制造电动汽车进口征收的关税。

具体而言，吉利选择了福特在瓦伦西亚的工厂，零跑汽车使用Stellantis位于马德里和萨拉戈萨的工厂，而奇瑞则在巴塞罗那原日产厂址运营。

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