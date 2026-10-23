美国将禁止比亚迪汽车进入日本嘉手纳空军基地——TimesLIVE

从周一开始，美军将禁止中国电动汽车制造商比亚迪生产的车辆进入位于日本冲绳岛的嘉手纳空军基地。该决定被解释为出于安全风险考虑，TimesLIVE报道。

针对嘉手纳空军基地的决定

嘉手纳空军基地是美国军用航空在日本西南战略岛链上的一个大型枢纽，该岛链沿东海边缘延伸。基地发言人、陆军中校阿莉·斯托默表示，这些车辆对人员和基地任务构成不可接受的风险。

不过，她没有说明究竟是哪些担忧促使指挥部针对中国电动汽车采取措施。比亚迪没有立即回应路透社的置评请求。

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比亚迪在日本市场的存在

比亚迪在2025年全球纯电动汽车销量上超过特斯拉，正在扩大其海外业务布局，其中包括日本。7月，该公司在当地推出了Racco电动微型车，试图在由本土品牌主导的市场站稳脚跟。

6月，五角大楼将比亚迪以及阿里巴巴、百度和汽车制造商蔚来列入一份公司名单，该部门认为这些公司支持中国武装力量。比亚迪拒绝接受这一认定，并表示将通过行政和法律手段维护自身利益。

中国此前曾对特斯拉实施类似限制：2021年，因担心车辆安装的摄像头，特斯拉汽车被禁止进入部分政府园区。2024年，在特斯拉获得中国一家领先汽车协会批准后，北京取消了这一限制。

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