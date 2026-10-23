沃尔沃计划于2027年推出一款基于SPA3平台的更亲民电动汽车。该新车型将成为这家瑞典汽车制造商继EX60之后第二款采用该架构的汽车，并将面向欧洲规模庞大的较低价位电动车市场，Electrek报道称。

SPA3平台上的第二款车型

该公司在发布2026年第三季度财务业绩时宣布了这一计划。沃尔沃计划在2027年推出三款新车：一款面向欧洲，另外两款面向中国。同时，该公司将这款基于SPA3的新电动汽车称为全球BEV车型。

首批车辆计划在2027年夏季之后交付给客户。沃尔沃未披露技术规格或车型名称。Electrek推测，这款新车可能成为现款EX40的继任者。SPA3平台适用于不同级别的汽车，从轿车和紧凑型SUV到三排座EX90。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的EX50车型

据该媒体报道，这款新电动跨界车可能以EX50之名上市。今年7月，沃尔沃向欧盟知识产权局提交了EX50商标申请，确认了该车型的电动属性。预计这款车将比EX40更高、更长。

沃尔沃汽车美国公司总裁路易斯·雷曾德此前告诉记者，该公司正准备于2027年在美国推出一款新的入门级电动汽车，预计将取代EX30承担这一角色。据Automotive News报道，这款新电动跨界车的起售价可能低于5万美元。沃尔沃此前计划在美国销售起售价为34,950美元的单电机EX30，但随后放弃了该车型在美国市场的销售。

到2030年底，沃尔沃计划为美国、欧洲和中国市场推出13款新车。此外，该公司计划于2027年第一季度在美国查尔斯顿开始生产XC60。

关注我们在