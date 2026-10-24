从4月开始销售到8月期间，大众汽车在中国平均每月售出约267辆ID. Unyx 08电动跨界车，尽管该公司的内部目标是每月约3622辆。InsideEVs援引路透社和ThinkerCar的数据报道了这一消息。

销量低于内部计划

ID. Unyx 08成为大众汽车与中国公司小鹏在平台和软件领域合作开发的首款车型。这款电动汽车自4月起销售，并在大众汽车位于安徽的工厂生产。该公司未向路透社评论有关计划销量的数据。

该车型属于中型高端电动跨界车细分市场，与小鹏G9拥有共同的技术基础。ID. Unyx 08的起售价约为3.5万美元，随后大众汽车将其下调至约2.85万美元。该汽车制造商还在努力扩大专门销售ID. Unyx的经销商网络。

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中国市场的竞争

InsideEVs指出，与ID. Unyx 08竞争的小米YU7和极氪7X价格略低，且由于拥有更广泛的经销商覆盖，对购车者更容易获得。路透社将竞争对手的传感器系统、小米汽车与该品牌电子设备的整合，以及极氪7X的高直流充电速度列为其优势。

大众汽车计划继续与小鹏合作。基于这一基础的下一款车型——ID. Unyx 09轿车——内部月销量计划为4900辆。该公司还在考虑将与小鹏共同开发的ID. Unyx车型销往中国以外的市场。

大众汽车集团在中国的销量从2019年创纪录的420万辆降至去年的269万辆。同时，与中国制造商的合作并不总是带来疲软结果：采用广汽零部件和软件开发的丰田bZ3X电动跨界车，4月在中国售出1万辆。

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