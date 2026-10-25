纯电轿车捷达M6已在中国市场上市。这是捷达品牌推出的首款电动汽车，该品牌由一汽与大众集团的合资企业打造。该车型基础版售价为7.98万元人民币，约合1.18万美元，CLTC工况下的官方续航里程为465公里。Electrek报道。

版本与规格

捷达M6提供三个配置版本：465 Pro、555 Max和555 Ultra。名称中的数字对应CLTC工况下以公里计算的官方续航里程。465 Pro版售价7.98万元，555 Max版售价8.98万元，555 Ultra版售价9.98万元。

基础版配备容量为42.9千瓦时的磷酸铁锂电池，以及一台最大功率113千瓦、即150马力的前置电动机。该公司称，其0至100公里/小时加速时间为8.3秒。带有555标识的版本配备51.9千瓦时电池和最大功率145千瓦、即195马力的电动机；官方宣称的0至100公里/小时加速时间为6.8秒。

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轿车配置

该车型的电池由中创新航（CALB）供应，电量从20%充至80%约需30分钟。这款轿车基于一汽的Jiesi架构打造，车长4806毫米，车宽1868毫米。

车内配备8.88英寸驾驶员显示屏和15.6英寸中央屏幕。多媒体系统支持Apple CarPlay以及中国人工智能助手豆包和DeepSeek。标准配置包括智能巡航控制、自动紧急制动和自动泊车系统。

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