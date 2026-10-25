На китайском рынке запустили электрический седан Jetta M6 — первый электромобиль бренда Jetta, созданного в рамках совместного предприятия FAW и Volkswagen Group. Базовая версия модели стоит 79 800 юаней, или около 11 800 долларов США, и имеет заявленный запас хода 465 км по циклу CLTC. Об этом сообщает Electrek.

Версии и характеристики

Jetta M6 доступна в трех комплектациях: 465 Pro, 555 Max и 555 Ultra. Цифры в названиях соответствуют заявленному запасу хода в километрах по циклу CLTC. Версия 465 Pro стоит 79 800 юаней, 555 Max — 89 800 юаней, а 555 Ultra — 99 800 юаней.

Базовая версия получила литий-железо-фосфатную батарею емкостью 42,9 кВт·ч и передний электромотор мощностью 113 кВт, или 150 л. с. По данным компании, она разгоняется до 100 км/ч за 8,3 секунды. Модификации с индексом 555 оснащены батареей на 51,9 кВт·ч и электромотором мощностью 145 кВт, или 195 л. с.; заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 6,8 секунды.

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Оснащение седана

Аккумуляторы для модели поставляет CALB, а зарядка с 20% до 80% занимает около 30 минут. Седан построен на архитектуре Jiesi от FAW, его длина составляет 4806 мм, а ширина — 1868 мм.

В салоне установлены 8,88-дюймовый дисплей водителя и 15,6-дюймовый центральный экран. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и китайских ИИ-ассистентов Doubao и DeepSeek. В стандартное оснащение входят интеллектуальный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система автоматической парковки.

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