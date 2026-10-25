По состоянию на октябрь 2026 года в Израиле не были реализованы восемь ключевых транспортных инициатив, которые в разное время анонсировала министр транспорта и безопасности дорожного движения Мири Регев. Об этом по итогам проверки обещаний чиновницы сообщает Jerusalem Post.

Издание отмечает, что в 2024 и 2025 годах число погибших в ДТП в стране достигло самого высокого уровня за два десятилетия. В 2026 году было зафиксировано лишь незначительное снижение, которое Jerusalem Post связывает с резким падением показателя в марте, когда население находилось в укрытиях во время операции Roaring Lion.

План без финансирования

В конце 2025 года Европейский совет по безопасности транспорта приостановил участие Национального управления безопасности дорожного движения Израиля в программе Road Safety Performance Index. Организация заявила, что действия нынешнего израильского правительства не соответствуют ее фундаментальному обязательству защищать жизнь. Министерство транспорта Израиля назвало это решение политическим.

Правительственным решением №3491 от 16 ноября 2025 года в Израиле утвердили национальный план безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы. Он предусматривал снижение числа жертв ДТП на 25% в течение пяти лет по сравнению со средним показателем за 2021–2025 годы. Министерство заявляло о выделении 350 млн шекелей в год, однако по состоянию на октябрь 2026 года средства на выполнение плана не были перечислены.

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Нереализованные транспортные изменения

Среди других невыполненных инициатив — легализация райдшеринга, повышение штрафов, в том числе за использование телефона за рулем, а также отмена внутреннего экзамена в автошколах. Запланированную на 18 июня 2026 года отмену такого экзамена отложили за день до вступления изменений в силу из-за протестов инструкторов и технических проблем.

Также не была реализована инициатива сократить минимальное количество уроков вождения перед сдачей практического экзамена — с 28 до 22 для автомобилей с автоматической коробкой передач. Против этого выступили ассоциация Or Yarok, Европейский совет по безопасности транспорта и специалисты Национального управления безопасности дорожного движения.

Не было одобрено и использование в Израиле системы Full Self-Driving от Tesla: действующие правила по-прежнему требуют от водителя держать руки на руле. Инициатива разрешить лицензированным гаражам проводить ежегодный технический осмотр автомобилей остается на стадии законодательного рассмотрения. Не завершена и реформа Медицинского института безопасности дорожного движения, которая должна была сократить время ожидания водителей на медицинские осмотры.

Министерский комитет по безопасности дорожного движения, о создании которого Регев объявила в ноябре 2024 года, провел три заседания: в мае и октябре 2025 года, а также в феврале 2026 года. По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назначенный председателем комитета, не посетил ни одного из них, а заседания не привели к существенным решениям в сфере безопасности на дорогах.

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