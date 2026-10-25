截至2026年10月，以色列交通与道路安全部长米丽·雷格夫在不同时期宣布的八项关键交通举措尚未实施。《耶路撒冷邮报》在核查这名官员的承诺后报道了这一情况。

该报指出，2024年和2025年，该国道路交通事故死亡人数达到20年来最高水平。2026年仅录得小幅下降，《耶路撒冷邮报》将其与3月该指标大幅下降联系起来，当时居民在“咆哮雄狮”行动期间身处避难所。

没有资金的计划

2025年底，欧洲运输安全委员会暂停了以色列国家道路安全局参与道路安全绩效指数计划。该组织表示，现任以色列政府的行动不符合其保护生命这一基本承诺。以色列交通部称这一决定具有政治性。

根据2025年11月16日第3491号政府决定，以色列批准了2026至2030年国家道路安全计划。该计划规定，与2021至2025年的平均水平相比，在五年内将道路交通事故受害者人数减少25%。该部曾表示每年将拨款3.5亿谢克尔，但截至2026年10月，实施该计划的资金尚未拨付。

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未实施的交通改革

其他未完成的举措包括将拼车服务合法化、提高罚款额，其中包括对驾车时使用手机的罚款，以及取消驾校内部考试。原定于2026年6月18日取消这一考试的计划，在改革生效前一天因教练抗议和技术问题而推迟。

将参加实际考试前的最低驾驶课程数量从28节减少至22节、适用于自动挡汽车的提议也未实施。Or Yarok协会、欧洲运输安全委员会以及国家道路安全局专家均反对这一提议。

以色列也未批准使用特斯拉的全自动驾驶系统：现行规定仍要求驾驶员将双手放在方向盘上。允许持牌修理厂进行年度车辆技术检验的倡议仍处于立法审议阶段。旨在缩短驾驶员等待体检时间的道路安全医疗研究所改革也尚未完成。

雷格夫于2024年11月宣布成立的道路安全部长级委员会举行了三次会议：分别在2025年5月和10月，以及2026年2月。该报称，被任命为委员会主席的总理本雅明·内塔尼亚胡没有出席其中任何一次会议，这些会议也未带来道路安全领域的实质性决定。

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