中国汽车制造商比亚迪拥有超过102万名员工，公司董事长王传福表示。这一数字超过丰田、通用汽车、福特和特斯拉员工总数之和。Electrek报道了这一新数据。

王传福表示，约96万名比亚迪员工在中国工作，另有约6万人在海外工作。多达12万名员工是研发工程师，负责电芯、电机、电子控制系统和半导体的研发。

裁员后员工规模增长

2025年底，比亚迪报告约有86.96万名员工，比2024年底约少9.9万人。裁减主要集中在生产岗位。同时，Electrek引用的标普全球市场财智数据表明，截至6月底员工人数为91.19万人。因此，在随后约四个月内，员工总数增加了超过10万人。

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比亚迪将庞大的员工规模归因于垂直整合：该公司自主生产电池、微芯片和电动机。总数还包括受控合同制造商比亚迪电子的员工，该公司在2025年底拥有16.5万名员工，以及电池业务、电机生产、储能系统和轨道交通业务的员工。

与其他汽车制造商的比较

据Electrek数据，截至2026年3月31日，丰田拥有390,927名员工；福特在2025年底拥有16.9万名员工；通用汽车拥有15.6万名员工；特斯拉在其最新10-K报告中列出134,785名员工。合计约为85.1万人，即比比亚迪少约17万人。

员工人数并不直接反映汽车产量，因为比亚迪并非只在汽车行业运营。2026年前九个月，该公司销售了3,131,576辆汽车，较上年同期下降3.9%。同期海外销量达到1,342,960辆，增长92.7%。

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