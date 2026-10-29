Голова BYD повідомив про штат понад 1,02 млн працівників — Electrek

Китайський автовиробник BYD має понад 1,02 млн працівників, повідомив голова компанії Ван Чуаньфу. Це більше за сукупну чисельність персоналу Toyota, General Motors, Ford і Tesla. Про нові дані повідомляє Electrek.

За словами Ван Чуаньфу, приблизно 960 тис. працівників BYD працюють у Китаї, ще близько 60 тис. — за кордоном. До 120 тис. співробітників є інженерами з досліджень і розробок, які працюють над акумуляторними елементами, двигунами, системами електронного керування та напівпровідниками.

Зростання штату після скорочення

Наприкінці 2025 року BYD звітувала про приблизно 869,6 тис. працівників — орієнтовно на 99 тис. менше, ніж наприкінці 2024 року. Переважно скорочення припало на виробничі посади. Водночас дані S&P Global Market Intelligence, наведені Electrek, вказували на 911,9 тис. працівників наприкінці червня. Таким чином, за наступні приблизно чотири місяці штат зріс більш як на 100 тис. осіб.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У BYD пов’язують значну чисельність персоналу з вертикальною інтеграцією: компанія самостійно виробляє батареї, мікрочипи та електродвигуни. До загального показника також входять працівники контрольованого контрактного виробника BYD Electronic, який наприкінці 2025 року мав 165 тис. співробітників, а також батарейного бізнесу, виробництва моторів, систем накопичення енергії та рейкового транспорту.

Порівняння з іншими автовиробниками

За даними Electrek, Toyota станом на 31 березня 2026 року мала 390 927 працівників, Ford наприкінці 2025 року — 169 тис., General Motors — 156 тис., а Tesla у своєму останньому звіті 10-K вказала 134 785 працівників. Разом це близько 851 тис. осіб, тобто приблизно на 170 тис. менше, ніж у BYD.

Чисельність персоналу не прямо відображає обсяги автомобільного виробництва, оскільки BYD працює не лише в автосекторі. У перші дев’ять місяців 2026 року компанія продала 3 131 576 транспортних засобів, що на 3,9% менше проти аналогічного періоду попереднього року. Закордонні продажі за цей час сягнули 1 342 960 одиниць і зросли на 92,7%.

Читай нас у