Китайский автопроизводитель BYD насчитывает более 1,02 млн сотрудников, сообщил глава компании Ван Чуаньфу. Это больше совокупной численности персонала Toyota, General Motors, Ford и Tesla. О новых данных сообщает Electrek.

По словам Ван Чуаньфу, около 960 тыс. сотрудников BYD работают в Китае, еще примерно 60 тыс. — за рубежом. До 120 тыс. сотрудников являются инженерами по исследованиям и разработкам, работающими над аккумуляторными элементами, двигателями, системами электронного управления и полупроводниками.

Рост штата после сокращений

В конце 2025 года BYD отчитывалась примерно о 869,6 тыс. сотрудниках — ориентировочно на 99 тыс. меньше, чем в конце 2024 года. Сокращения преимущественно коснулись производственных должностей. В то же время данные S&P Global Market Intelligence, приведенные Electrek, указывали на 911,9 тыс. сотрудников в конце июня. Таким образом, за последующие примерно четыре месяца штат вырос более чем на 100 тыс. человек.

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В BYD связывают значительную численность персонала с вертикальной интеграцией: компания самостоятельно производит батареи, микрочипы и электродвигатели. В общий показатель также входят сотрудники контролируемого контрактного производителя BYD Electronic, у которого в конце 2025 года было 165 тыс. сотрудников, а также батарейного бизнеса, производства двигателей, систем накопления энергии и рельсового транспорта.

Сравнение с другими автопроизводителями

По данным Electrek, Toyota по состоянию на 31 марта 2026 года имела 390 927 сотрудников, Ford в конце 2025 года — 169 тыс., General Motors — 156 тыс., а Tesla в своем последнем отчете 10-K указала 134 785 сотрудников. Вместе это около 851 тыс. человек, то есть примерно на 170 тыс. меньше, чем у BYD.

Численность персонала не отражает напрямую объемы производства автомобилей, поскольку BYD работает не только в автосекторе. В первые девять месяцев 2026 года компания продала 3 131 576 транспортных средств, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Зарубежные продажи за это время достигли 1 342 960 единиц и выросли на 92,7%.

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