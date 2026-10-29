Chiński producent samochodów BYD ma ponad 1,02 mln pracowników, poinformował prezes spółki Wang Chuanfu. To więcej niż łączna liczba pracowników Toyoty, General Motors, Forda i Tesli. O nowych danych informuje Electrek.

Według Wanga Chuanfu około 960 tys. pracowników BYD pracuje w Chinach, a kolejne około 60 tys. — za granicą. Do 120 tys. pracowników to inżynierowie badań i rozwoju, którzy pracują nad ogniwami akumulatorowymi, silnikami, elektronicznymi systemami sterowania i półprzewodnikami.

Wzrost zatrudnienia po redukcjach

Pod koniec 2025 roku BYD raportował około 869,6 tys. pracowników — około 99 tys. mniej niż pod koniec 2024 roku. Redukcje dotyczyły głównie stanowisk produkcyjnych. Jednocześnie dane S&P Global Market Intelligence przytoczone przez Electrek wskazywały na 911,9 tys. pracowników pod koniec czerwca. Tym samym w ciągu kolejnych około czterech miesięcy zatrudnienie wzrosło o ponad 100 tys. osób.

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BYD wiąże dużą liczbę pracowników z integracją pionową: spółka samodzielnie produkuje baterie, mikrochipy i silniki elektryczne. Do łącznego wskaźnika wchodzą także pracownicy kontrolowanego producenta kontraktowego BYD Electronic, który pod koniec 2025 roku miał 165 tys. pracowników, a także działalności związanej z bateriami, produkcją silników, systemami magazynowania energii i transportem szynowym.

Porównanie z innymi producentami samochodów

Według Electrek Toyota na dzień 31 marca 2026 roku miała 390 927 pracowników, Ford pod koniec 2025 roku — 169 tys., General Motors — 156 tys., a Tesla w swoim ostatnim raporcie 10-K wskazała 134 785 pracowników. Łącznie jest to około 851 tys. osób, czyli około 170 tys. mniej niż w BYD.

Liczba pracowników nie odzwierciedla bezpośrednio wolumenu produkcji samochodów, ponieważ BYD działa nie tylko w sektorze motoryzacyjnym. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku spółka sprzedała 3 131 576 pojazdów, o 3,9% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż zagraniczna w tym czasie osiągnęła 1 342 960 sztuk i wzrosła o 92,7%.

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