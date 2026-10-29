Wellhouse Leisure推出电动露营车Kia PV5 i-Camper——Electrek

在英国，露营车制造商Wellhouse Leisure推出了基于PV5 Cargo Plus厢式车打造的纯电动Kia PV5 i-Camper。该车辆已经建成并可供参观，Electrek报道。

这款露营车长4.69米、宽1.89米、高1.99米。其尺寸大致与Ford Custom相当。车内配备两张双人床、设施齐全的厨房以及一块200瓦太阳能电池板。

睡眠空间和厨房

可移动座椅系统可将两个后排座椅折叠成平整表面，形成下铺床位，也可将其完全拆除。上方双人床位于升降车顶下方，并配有Froli Springs弹簧。

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厨房模块包括带水龙头和电动水泵的水槽、两个电磁炉灶、42升冰箱、橱柜和储物格。微波炉可作为选装配置提供。

供电和续航里程

这款露营车配备一块用于生活需求的独立锂电池和12伏供电系统，因此在露营时无需使用车辆主电池。它还支持vehicle-to-load功能，可为外部电器、电动自行车或露营设备供电。

PV5 Plus Long Range版本配备71.2千瓦时电池，按WLTP工况的标称续航里程最高为247英里。同时，露营车的额外设备将影响这一数值。在直流快速充电站将电池从10%充至80%约需30分钟。Wellhouse Leisure表示，Kia PV5 i-Camper在英国的起售价为6.3万英镑。

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