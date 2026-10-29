Rivian将全年电动汽车交付预期从6.5万至7万辆上调至6.7万至7万辆。此前，中型电动跨界车R2在第三季度按交付量计算成为该汽车制造商最畅销的车型，InsideEVs报道。

R2超过Rivian其他车型

R2的交付仅在几个月前开始。7月至9月期间，该车型的交付量已超过R1T皮卡、R1S SUV以及Rivian电动配送厢式车。

第三季度，该公司交付了创纪录的19,751辆汽车。此前，Rivian已将全年交付预期从6.2万辆调整至6.5万至7万辆的区间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

管理层评估

Rivian首席执行官RJ Scaringe表示，R2在第三季度按销量计算成为公司最畅销的汽车。他称，买家和媒体对该车型的反馈非常出色。

InsideEVs称R2是Tesla Model Y的竞争对手，也是Rivian的关键车型。Scaringe此前指出，R2的推出必须取得成功。该媒体还写道，这款电动跨界车将有助于为未来R3和R4车型的研发与生产，以及自动驾驶技术的发展提供资金。

关注我们在