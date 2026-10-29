OilPrice：比亚迪第三季度利润未达预期

中国电动汽车制造商比亚迪在2026年第三季度实现净利润100.2亿元人民币，约合15亿美元。这比一年前增长28%，但低于分析师约111亿元人民币的预期，OilPrice报道。

该公司季度营收增长13.6%，至2215亿元人民币，约合333亿美元，同样未达到市场预期。2026年前九个月，比亚迪净利润下降4.2%，至223.4亿元人民币，而营收几乎没有变化，为5663亿元人民币。

国内市场竞争

OilPrice将比亚迪低于预期的季度业绩归因于中国国内市场的激烈竞争和需求放缓。该公司日益依赖利润率更高的国际销售来维持盈利能力。

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吉利汽车第三季度净利润也增长28%，至48.4亿元人民币，约合7.26亿美元，但低于分析师51.9亿元人民币的预测。吉利季度营收增长10%，至989.6亿元人民币，基础净利润增长32%，至52.1亿元人民币。

押注海外销售

吉利在该季度售出约812,500辆汽车，其出口量增长超过一倍，达到323,442辆。两家汽车制造商都在扩大海外业务，包括在欧洲的布局。

欧盟已对在中国制造的纯电动汽车征收额外关税，并正在考虑限制进口中国混合动力汽车的措施。比亚迪正在扩大其在欧洲的产能：其匈牙利工厂预计将在2026年底前开始量产。吉利则在发展国际业务，包括通过与福特在西班牙开展生产合作。

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