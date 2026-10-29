Китайский производитель электромобилей BYD в третьем квартале 2026 года получил 10,02 млрд юаней чистой прибыли, или $1,5 млрд. Это на 28% больше, чем годом ранее, но ниже ожиданий аналитиков на уровне около 11,1 млрд юаней, сообщает OilPrice.

Выручка компании за квартал выросла на 13,6%, до 221,5 млрд юаней, или $33,3 млрд, также не достигнув рыночных прогнозов. За девять месяцев 2026 года чистая прибыль BYD сократилась на 4,2%, до 22,34 млрд юаней, тогда как выручка почти не изменилась и составила 566,3 млрд юаней.

Конкуренция на внутреннем рынке

OilPrice связывает более слабые, чем ожидалось, квартальные результаты BYD с жесткой конкуренцией и замедлением спроса на внутреннем китайском рынке. Компания все больше полагается на международные продажи с более высокой маржой, чтобы поддерживать прибыльность.

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Чистая прибыль Geely Automobile в третьем квартале также выросла на 28%, до 4,84 млрд юаней, или $726 млн, однако оказалась ниже прогноза аналитиков в 5,19 млрд юаней. Квартальная выручка Geely увеличилась на 10%, до 98,96 млрд юаней, а базовая чистая прибыль — на 32%, до 5,21 млрд юаней.

Ставка на зарубежные продажи

Geely продала в течение квартала около 812 500 автомобилей, а ее экспорт вырос более чем вдвое, до 323 442 машин. Оба автопроизводителя наращивают присутствие за рубежом, в частности в Европе.

Европейский Союз уже ввел дополнительные пошлины на произведенные в Китае аккумуляторные электромобили и рассматривает меры по ограничению импорта китайских гибридов. BYD расширяет производственные мощности в Европе: ее завод в Венгрии должен начать массовое производство до конца 2026 года. Geely, со своей стороны, развивает международную деятельность, в том числе через производственное партнерство с Ford в Испании.

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