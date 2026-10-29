Fiat начала в США продажи компактного электромобиля Topolino 2027 модельного года со стартовой ценой 14 985 долларов, включая сбор за доставку. По данным Electrek, модель будут продавать через отдельных американских дилеров как низкоскоростное транспортное средство, пригодное для движения по дорогам общего пользования.

Габариты и характеристики

Длина Fiat Topolino составляет 8 футов 3 дюйма, или около 2,5 метра. Это немного больше среднего гольф-кара, но меньше Fiat 500e. Автомобиль можно использовать на большинстве дорог с ограничением скорости до 35 миль в час, то есть примерно 56 км/ч, однако для автомагистралей он не предназначен.

Электромобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 5,4 кВт·ч и электродвигателем мощностью 8 лошадиных сил. Заявленный запас хода на одной зарядке составляет до 46 миль, или около 74 км, а максимальная скорость — 25 миль в час, примерно 40 км/ч. Полная зарядка от стандартной розетки занимает около пяти часов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Версии и оснащение

Для Topolino 2027 предлагаются три варианта: базовый Topolino, Dolce Vita и новый Open Air. Версия Open Air имеет складывающуюся мягкую крышу, как у Dolce Vita, а также асимметричные полноценные двери, как у базовой модели.

В отличие от первой партии автомобилей 2026 модельного года, Topolino 2027 года будет поступать к дилерам уже пригодным для эксплуатации на дорогах общего пользования. Fiat также предлагает бесплатный комплект переоборудования LSV с зеркалом заднего вида, камерой заднего обзора и системой предупреждения пешеходов. Покупателям, живущим в пределах 50 миль от дилера, обещают бесплатную доставку автомобиля на дом.

Читай нас в