В США Rivian начала поставки обновленных электрических коммерческих фургонов EDV 700. Модель получила литий-железо-фосфатную батарею большей емкости, а также новую двухмоторную версию с полным приводом. В презентации для акционеров за третий квартал 2026 года компания сообщила, что поставки новых вариантов начались в начале октября, пишет Electrek.

Батарея на 129 кВт·ч

Согласно сертификационным документам Агентства по охране окружающей среды США для EDV 700 2027 модельного года, доступная емкость нового аккумулятора составляет 129 кВт·ч. Rivian ранее указывала для текущего фургона LFP-батарею емкостью 100 кВт·ч. Компания заявила, что новые варианты созданы для расширения маршрутов, в том числе в сельской местности, а более крупная батарея обеспечивает увеличение запаса хода на 30%.

Обновление касается только более крупной модификации EDV 700 с грузовым объемом 652 кубических фута. Меньшая модель EDV 500 сохраняет существующую батарею и передний привод.

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Показатели EPA

В документах EPA приведены нескорректированные лабораторные показатели запаса хода. Для текущего EDV 700 с передним приводом он составляет 261,7 мили. Для новой переднеприводной версии показатель достигает 355,5 мили, что на 36% больше, а для двухмоторного полноприводного EDV 700 — 322,25 мили, или на 23% больше, чем у текущей переднеприводной модели.

Rivian оценивала запас хода актуального EDV 700 в до 160 миль. По расчету Electrek на основе заявленного компанией прироста, новая переднеприводная версия может иметь ориентировочный запас хода в 208 миль, а полноприводная — примерно 195–200 миль. Основным клиентом фургонов Rivian остается Amazon, хотя эксклюзивный период сотрудничества компаний завершился в конце 2023 года.

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