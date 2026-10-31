Hyundai открыла в Великобритании заказы на обновлённый электромобиль IONIQ 6. Базовая заднеприводная версия Premium с батареей ёмкостью 84 кВт·ч имеет заявленный запас хода до 422 миль. Её стоимость начинается от 33 240 фунтов стерлингов с учётом гранта Electric Car Grant, сообщает Electrek.

Версии и запас хода

На британском рынке модель будет предлагаться в комплектациях Premium, N-Line и N-Line Evo. Автомобиль будет доступен с заднеприводной силовой установкой мощностью 225 л. с. или полноприводной мощностью 320 л. с.

Версии N-Line и N-Line Evo также оснащаются батареей на 84 кВт·ч. Заднеприводные модификации этих комплектаций имеют запас хода до 364 миль, а полноприводные — до 354 миль. N-Line стоит от 36 240 фунтов, тогда как цена N-Line Evo начинается от 43 270 фунтов для версии с задним приводом и от 46 770 фунтов для полноприводной.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оснащение и зарядка

Базовая комплектация Premium предусматривает 18-дюймовые легкосплавные колёса, скрытые дверные ручки, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, тепловой насос, беспроводную зарядку смартфона и обновления программного обеспечения по сети.

В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея навигационной и мультимедийной систем с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Топовая N-Line Evo дополнительно предлагает отделку сидений кожей и замшей, вентиляцию передних сидений, люк, проекционный дисплей, систему кругового обзора, дистанционную парковку и аудиосистему BOSE.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре батарея IONIQ 6 может зарядиться с 10% до 80% примерно за 18 минут на быстрой зарядной станции постоянного тока мощностью до 350 кВт. Поставки автомобилей в Великобритании должны начаться в начале 2027 года.

Читай нас в