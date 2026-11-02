Замаскированный прототип вероятно электрической Toyota Corolla Cross заметили во время движения возле европейской штаб-квартиры и исследовательского центра автопроизводителя. Как сообщает Electrek, публичное появление автомобиля произошло в преддверии ожидаемого дебюта модели в 2027 году.

Снимки опубликовало китайское издание Autohome. На них виден автомобиль с закрытой передней решеткой и оригинальным дизайном кузова. Издание предполагает, что это электрическая версия Corolla Cross, однако Toyota пока не раскрыла характеристики батареи или силовой установки.

Новая платформа для разных силовых установок

Следующее поколение Corolla, по данным Electrek, первым будет использовать новую платформу Toyota multipathway. Она должна поддерживать электрические, гибридные, бензиновые и другие типы силовых установок.

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Генеральный директор Toyota Кодзи Сато во время презентации Corolla Concept на Japan Mobility Show заявлял, что следующая Corolla будет доступна с разными силовыми установками: батарейной электрической, подключаемой гибридной, гибридной и с двигателем внутреннего сгорания.

Ожидаемые характеристики и производство

По информации Electrek, электрическая Corolla может получить версии с одним или двумя электромоторами и запас хода не менее 250 миль. Toyota не подтверждала, будет ли электрическая версия продаваться в США.

В то же время Nikkei сообщал, что Toyota планирует начать производство Corolla нового поколения в 2028 году через совместное предприятие FAW Toyota Motor в Китае. Corolla продается уже 60 лет: с начала продаж модели ее выбрали более 57 млн водителей, а с 1966 года она пережила 12 смен поколений.

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