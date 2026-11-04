Глава профсоюза IG Metall Кристиане Беннер в интервью Der Spiegel резко оценила руководителя Audi Гернота Дёлльнера и заявила о решительной трудовой борьбе. Беннер также является членом наблюдательного совета Volkswagen.

Критика руководителя Audi

Как отмечает издание, Дёлльнер появился рядом с Дональдом Трампом на сцене предвыборной кампании. Реакция Беннер в заголовке интервью передана словами: «Ich habe mich fremdgeschämt».

Немецкое выражение означает чувство стыда за поведение другого человека, хотя сам человек не является его участником. Это оценка Беннер, а не установленный факт относительно действий Дёлльнера.

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Заявление профсоюза

В подписи к фотографии в материале также приведены слова Беннер: «Ich bin doch nicht die PR-Chefin von Herrn Döllner».

Интервью подготовили журналисты Alexander Demling и Markus Dettmer. Оно было опубликовано 4 ноября 2026 года в 09:42, как указано на странице Der Spiegel.

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