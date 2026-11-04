Szefowa IG Metall Benner zapowiedziała walkę pracowniczą z Audi — Der Spiegel
Szefowa związku zawodowego IG Metall Christiane Benner ostro oceniła szefa Audi Gernota Döllnera w wywiadzie dla Der Spiegel i zapowiedziała zdecydowaną walkę pracowniczą. Benner jest również członkinią rady nadzorczej Volkswagena.
Krytyka szefa Audi
Jak podaje publikacja, Döllner pojawił się obok Donalda Trumpa na scenie kampanii wyborczej. Reakcję Benner w tytule wywiadu oddano słowami: „Ich habe mich fremdgeschämt”.
Niemieckie wyrażenie oznacza poczucie wstydu za zachowanie innej osoby, mimo że samemu nie bierze się w nim udziału. Jest to ocena Benner, a nie ustalony fakt dotyczący działań Döllnera.
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Oświadczenie związku
W podpisie pod zdjęciem w materiale przytoczono także słowa Benner: „Ich bin doch nicht die PR-Chefin von Herrn Döllner”.
Wywiad przygotowali dziennikarze Alexander Demling i Markus Dettmer. Został opublikowany 4 listopada 2026 roku o godz. 09:42, jak wskazano na stronie Der Spiegel.