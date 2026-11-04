На автомагистрали A2 между Лодзью и Варшавой в Польше во время реконструкции планируют ввести контроль средней скорости на двух участках. Самый длинный отрезок — 48 километров между транспортными развязками Скерневице и Прушкув — может стать рекордным для страны, сообщает RMF24.

Контроль на двух участках

Первый участок системы контроля будет иметь длину 30 километров и пройдет между развязкой Лодзь-Пулноц и Скерневице. Камеры будут контролировать движение как во время дорожных работ, так и на фрагментах, где в конкретный момент работы не будут проводиться.

Согласно расчетам, проезд 48 километров со скоростью 70 км/ч займет примерно 41 минуту. Система будет определять среднюю скорость автомобиля на всем контролируемом участке, а не только возле камер.

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Реконструкция до 2028 года

Реконструкция A2 предусматривает расширение 89 из 92 километров дороги. Между Стрыкувом и Гродзиском-Мазовецким должны обустроить по три полосы движения в каждом направлении, а на участке Прушкув—Варшава — по четыре. На остальных участках запланирована комплексная замена дорожного покрытия.

На период работ проезжие части сузят и отделят от стройплощадки бетонными барьерами. Для движения оставят по две полосы в каждом направлении, однако возможны заторы, в частности в часы пик и во время возвращения водителей в выходные. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши, первые участки планируют открыть в конце 2027 года, а работы между развязкой Лодзь-Пулноц и Ловичем должны завершить в апреле 2028 года.

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