波兰罗兹和华沙之间的A2高速公路在改造期间，计划在两个路段实施区间平均测速。斯凯尔涅维采和普鲁什库夫互通立交之间最长的路段长48公里，可能成为该国纪录，RMF24报道。

两个路段实施监控

测速系统的第一个路段长30公里，位于罗兹北互通立交与斯凯尔涅维采之间。摄像头将监控道路施工期间的交通，以及在特定时刻未进行施工的路段。

根据计算，以70公里/小时的速度行驶48公里大约需要41分钟。该系统将确定车辆在整个受监控路段的平均速度，而不仅仅是在摄像头附近的速度。

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改造将持续至2028年

A2高速公路改造计划拓宽全长92公里道路中的89公里。在斯特雷库夫和格罗济斯克-马佐维耶茨基之间，计划在每个方向设置三条车道；在普鲁什库夫—华沙路段，则在每个方向设置四条车道。其余路段计划全面更换路面。

施工期间，行车道将收窄，并用混凝土护栏与施工现场隔开。每个方向将保留两条车道通行，但可能出现拥堵，尤其是在高峰时段以及司机在周末返程时。根据波兰国家道路和高速公路总局的数据，首批路段计划于2027年底开放，罗兹北互通立交至沃维奇之间的工程预计于2028年4月完工。

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