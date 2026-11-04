Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą w Polsce podczas przebudowy planowane jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na dwóch odcinkach. Najdłuższy fragment — 48 kilometrów między węzłami Skierniewice i Pruszków — może stać się rekordowym w kraju, informuje RMF24.

Kontrola na dwóch odcinkach

Pierwszy odcinek systemu kontroli będzie miał 30 kilometrów i będzie przebiegał między węzłem Łódź Północ a Skierniewicami. Kamery będą monitorować ruch zarówno podczas prac drogowych, jak i na fragmentach, na których w danym momencie prace nie będą prowadzone.

Według obliczeń przejazd 48 kilometrów z prędkością 70 km/h potrwa około 41 minut. System będzie określał średnią prędkość pojazdu na całym kontrolowanym odcinku, a nie tylko w pobliżu kamer.

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Przebudowa do 2028 roku

Przebudowa A2 obejmuje poszerzenie 89 z 92 kilometrów drogi. Między Strykowem a Grodziskiem Mazowieckim mają powstać po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku Pruszków—Warszawa — po cztery. Na pozostałych odcinkach zaplanowano kompleksową wymianę nawierzchni.

Na czas prac jezdnie zostaną zwężone i oddzielone od placu budowy betonowymi barierami. Dla ruchu pozostaną po dwa pasy w każdym kierunku, jednak możliwe są korki, zwłaszcza w godzinach szczytu i podczas powrotów kierowców w weekendy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsze odcinki mają zostać otwarte pod koniec 2027 roku, a prace między węzłem Łódź Północ a Łowiczem mają zakończyć się w kwietniu 2028 roku.

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