Немецкий автопроизводитель BMW во второй раз в 2026 году снизил прогноз рентабельности автомобильного сегмента. Компания ожидает, что маржа EBIT в этом подразделении по итогам текущего финансового года составит от -0,5% до +0,5%, сообщает Der Spiegel.

Ранее BMW прогнозировала маржу EBIT в пределах от 1% до 3%. Маржа EBIT показывает соотношение операционной прибыли компании к ее выручке. Новый прогноз допускает убытки в автомобильном сегменте.

Структурные изменения

В BMW объяснили пересмотр ожиданий решением правления расширить и усилить меры в отношении портфеля активов и структуры компании. Производитель также планирует ускорить ранее объявленное сокращение управленческих функций.

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Компания ранее сообщала о реструктуризации части среднего и высшего управленческого звена. В BMW также действовала программа выплаты компенсаций сотрудникам, для которой были сформированы резервы.

Второе снижение прогноза

В июне BMW уже объявляла предупреждение о прибыли и снижала прогноз. В начале года концерн ожидал, что маржа EBIT автомобильного сегмента будет находиться в пределах от 4% до 6%.

После нового заявления акции BMW, которые до этого уже были слабыми, снизились еще больше. Немецкие автопроизводители сталкиваются с конкуренцией со стороны Китая, высокими пошлинами США и более низкой прибыльностью электромобилей. В июле BMW объявила о сокращении 8 тысяч рабочих мест, преимущественно в сферах разработок и администрирования, а не на производстве.

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