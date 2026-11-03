Niemiecki producent samochodów BMW po raz drugi w 2026 roku obniżył prognozę rentowności segmentu motoryzacyjnego. Firma oczekuje, że marża EBIT w tym dziale wyniesie od -0,5% do +0,5% na koniec bieżącego roku finansowego, informuje Der Spiegel.

Wcześniej BMW prognozowało marżę EBIT w przedziale od 1% do 3%. Marża EBIT pokazuje stosunek zysku operacyjnego spółki do jej przychodów. Nowa prognoza dopuszcza straty w segmencie motoryzacyjnym.

Zmiany strukturalne

BMW wyjaśniło rewizję oczekiwań decyzją zarządu o rozszerzeniu i wzmocnieniu działań dotyczących portfela aktywów oraz struktury spółki. Producent planuje również przyspieszyć wcześniej zapowiedziane ograniczenie funkcji zarządczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firma wcześniej informowała o restrukturyzacji części średniego i wyższego szczebla zarządzania. W BMW działał także program wypłat rekompensat dla pracowników, na który utworzono rezerwy.

Drugie obniżenie prognozy

W czerwcu BMW już ogłosiło ostrzeżenie dotyczące zysków i obniżyło prognozę. Na początku roku koncern oczekiwał, że marża EBIT segmentu motoryzacyjnego wyniesie od 4% do 6%.

Po nowym oświadczeniu akcje BMW, które już wcześniej były słabe, spadły jeszcze bardziej. Niemieccy producenci samochodów mierzą się z konkurencją ze strony Chin, wysokimi amerykańskimi cłami i niższą rentownością pojazdów elektrycznych. W lipcu BMW ogłosiło likwidację 8 tys. miejsc pracy, głównie w obszarach rozwoju i administracji, a nie w produkcji.

Czytaj nas na