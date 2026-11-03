Ferrari poinformowało, że wszystkie samochody elektryczne Luce zaplanowane do sprzedaży w 2027 roku zostały już faktycznie przydzielone klientom. Dyrektor generalny firmy Benedetto Vigna przekazał to podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał, jak pisze InsideEVs. Według niego kupujący, którzy składają zamówienia teraz, będą musieli czekać na dostawę około roku.

W USA cena początkowa Luce wynosi 560 800 dolarów. Firma nie sprecyzowała, ile samochodów planuje sprzedać w 2027 roku, ani nie podała regionalnego podziału zamówień.

Reakcja na design

Luce to pierwszy w pełni elektryczny model Ferrari oraz pierwszy pięciomiejscowy samochód marki. Jego design stworzono we współpracy ze studiem LoveFrom, założonym przez byłego głównego projektanta Apple, Jony’ego Ive’a. Model ma wyższą sylwetkę i industrialną estetykę, co odróżnia go od tradycyjnych niskich samochodów sportowych Ferrari.

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Po prezentacji design Luce był krytykowany przez część fanów marki. Jednocześnie Vigna powiedział, że postrzeganie samochodu zmienia się po osobistym zapoznaniu się z nim i jeździe za kierownicą. Według niego firma widzi, jak reakcja ludzi zmienia się, gdy prowadzą samochód.

Parametry samochodu elektrycznego

Ferrari Luce jest wyposażone w cztery silniki elektryczne — po jednym przy każdym kole. Łączna moc układu wynosi 1 035 koni mechanicznych, a moment obrotowy — 730 funtostóp. Według Ferrari samochód jest zdolny przyspieszyć do 62 mil na godzinę, czyli około 100 km/h, w 2,5 sekundy.

Samochód elektryczny ma akumulator o pojemności 112 kWh z ogniwami typu pouch od SK On. Deklarowany zasięg według cyklu WLTP wynosi 530 km, a szczytowa moc ładowania — 350 kW. Według publikacji w sierpniu pierwszy seryjny Luce o nazwie Chassis 0 sprzedano na aukcji za 40 mln dolarów.

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