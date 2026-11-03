法拉利表示，计划于2027年销售的所有Luce电动汽车实际上已分配给客户。公司首席执行官贝内代托·维尼亚在公布第三季度财务业绩时宣布了这一消息，InsideEVs报道。他说，现在下订单的买家将需要等待约一年才能交付。

在美国，Luce的起售价为560,800美元。该公司没有说明计划在2027年销售多少辆汽车，也没有提供订单的地区分布情况。

对设计的反应

Luce是法拉利首款纯电动车型，也是该品牌首款五座汽车。其设计与LoveFrom工作室合作完成，该工作室由苹果前首席设计师乔尼·艾维创立。该车型拥有更高的车身轮廓和工业化美学，这使其不同于法拉利传统的低矮跑车。

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在发布后，部分品牌粉丝批评了Luce的设计。与此同时，维尼亚表示，在亲自接触这款车并驾驶后，人们对它的看法会改变。他说，公司看到人们在驾驶这辆车时的反应会发生变化。

电动汽车参数

法拉利Luce配备四台电动机，每个车轮各配备一台。该系统的综合功率为1,035马力，扭矩为730磅英尺。法拉利表示，该车可在2.5秒内加速至62英里/小时，即约100公里/小时。

这款电动汽车配备容量为112千瓦时的电池，采用SK On提供的软包电芯。其WLTP工况下的宣称续航里程为530公里，峰值充电功率为350千瓦。据该媒体报道，8月，首辆量产Luce、名为Chassis 0的车辆在拍卖中以4,000万美元售出。

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