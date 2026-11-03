Ferrari заявила, что все электромобили Luce, запланированные к продаже в 2027 году, уже фактически распределены между клиентами. Об этом генеральный директор компании Бенедетто Винья сообщил во время презентации финансовых результатов за третий квартал, пишет InsideEVs. По его словам, покупателям, оформляющим заказы сейчас, придется ждать поставки около года.

В США стартовая цена Luce составляет 560 800 долларов. Компания не уточнила, сколько автомобилей планирует продать в 2027 году, и не привела регионального распределения заказов.

Реакция на дизайн

Luce — первая полностью электрическая модель Ferrari и первый пятиместный автомобиль марки. Ее дизайн создавали в сотрудничестве со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Модель имеет более высокий силуэт и индустриальную эстетику, что отличает ее от традиционных низких спортивных автомобилей Ferrari.

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После презентации дизайн Luce критиковала часть поклонников бренда. В то же время Винья сказал, что восприятие автомобиля меняется после личного знакомства с ним и поездки за рулем. По его словам, компания видит, как реакция людей меняется, когда они управляют автомобилем.

Характеристики электромобиля

Ferrari Luce оснащена четырьмя электромоторами — по одному на каждом колесе. Совокупная мощность установки составляет 1 035 лошадиных сил, а крутящий момент — 730 фунт-футов. По данным Ferrari, автомобиль способен разгоняться до 62 миль в час, или примерно 100 км/ч, за 2,5 секунды.

Электромобиль имеет батарею емкостью 112 кВт·ч с ячейками пакетного типа от SK On. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 530 км, а пиковая мощность зарядки — 350 кВт. По данным издания, в августе первый серийный Luce под названием Chassis 0 продали на аукционе за 40 млн долларов.

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