Ferrari заявила, що всі Luce на 2027 рік уже розподілені — InsideEVs

Ferrari заявила, що всі електромобілі Luce, заплановані до продажу у 2027 році, вже фактично розподілені між клієнтами. Про це генеральний директор компанії Бенедетто Вінья повідомив під час презентації фінансових результатів за третій квартал, пише InsideEVs. За його словами, покупцям, які оформлюють замовлення зараз, доведеться чекати на постачання близько року.

У США стартова ціна Luce становить 560 800 доларів. Компанія не уточнила, скільки автомобілів планує продати у 2027 році, й не навела регіонального розподілу замовлень.

Реакція на дизайн

Luce — перша повністю електрична модель Ferrari та перший п'ятимісний автомобіль марки. Її дизайн створювали у співпраці зі студією LoveFrom, заснованою колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Модель має вищий силует та індустріальну естетику, що відрізняє її від традиційних низьких спортивних автомобілів Ferrari.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після презентації дизайн Luce критикувала частина шанувальників бренду. Водночас Вінья сказав, що сприйняття автомобіля змінюється після особистого знайомства з ним і поїздки за кермом. За його словами, компанія бачить, як реакція людей змінюється, коли вони керують автомобілем.

Характеристики електромобіля

Ferrari Luce оснащена чотирма електромоторами — по одному на кожному колесі. Сукупна потужність установки становить 1 035 кінських сил, а крутний момент — 730 фунт-футів. За даними Ferrari, автомобіль здатен прискорюватися до 62 миль на годину, або приблизно 100 км/год, за 2,5 секунди.

Електромобіль має батарею ємністю 112 кВт·год з елементами пакетного типу від SK On. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить 530 км, а пікова потужність заряджання — 350 кВт. За даними видання, у серпні перший серійний Luce під назвою Chassis 0 продали на аукціоні за 40 млн доларів.

Читай нас у