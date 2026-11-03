Kia ustanowiła rekord październikowej sprzedaży w USA — Electrek

Kia sprzedała w październiku w Stanach Zjednoczonych 80 008 samochodów, o 16% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Był to najlepszy październikowy wynik firmy na rynku amerykańskim. Jak informuje Electrek, był to szósty z rzędu miesiąc rekordowej sprzedaży Kia.

Wzrost sprzedaży modeli zelektryfikowanych

Firma poinformowała, że wzrost wspierały samochody zelektryfikowane i hybrydowe: ich sprzedaż wzrosła odpowiednio o 112% i 114% rok do roku, ustanawiając nowe rekordy. Wśród modeli o największym wzroście sprzedaży znalazły się elektryczny, trzyrzędowy SUV EV9 — o 111%, Telluride — o 63%, EV6 — o 58%, Seltos — o 43% oraz Sorento — o 31%.

Od początku roku Kia sprzedała 13 835 elektrycznych modeli EV9, o 5% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż EV6 nieco odbiła w październiku, jednak w ciągu dziesięciu miesięcy roku pozostawała o 39% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 7 067 samochodów.

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Nowy przystępny elektryczny SUV

W połowie sierpnia Kia rozpoczęła sprzedaż nowego elektrycznego SUV-a EV3, który trafił już do salonów w całym kraju. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy firma sprzedała 1 496 takich samochodów. Bazowa wersja EV3 Light kosztuje od 29 890 dolarów, bez opłaty za dostawę, i jest wyposażona w akumulator o pojemności 58,3 kWh, zapewniający zasięg do 221 mil, czyli około 356 km.

Droższe wersje wyposażenia mają akumulator o pojemności 81,4 kWh i zapewniają zasięg do 321 mil, czyli około 517 km. Wersje z napędem na przednie koła są wyposażone w jeden silnik elektryczny o mocy 201 KM, a wersje z napędem na wszystkie koła — w dwa silniki o łącznej mocy 261 KM. Wiceprezes Kia America ds. sprzedaży Eric Watson oświadczył, że firma liczy na utrzymanie rekordowego tempa w czwartym kwartale i w 2027 roku.

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