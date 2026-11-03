Kia创下美国10月销量纪录——Electrek

Kia在10月于美国销售了80,008辆汽车，比去年同期增长16%。这是该公司在美国市场取得的最佳10月业绩。据Electrek报道，这是Kia连续第六个月创下销量纪录。

电气化车型销量增长

该公司表示，增长受到电气化汽车和混合动力汽车的推动：两者销量同比分别增长112%和114%，创下新纪录。销量增幅最大的车型包括纯电动三排座SUV EV9，增长111%；Telluride，增长63%；EV6，增长58%；Seltos，增长43%；以及Sorento，增长31%。

今年以来，Kia已销售13,835辆纯电动EV9，比去年增长5%。EV6的销量在10月略有回升，但在今年前十个月仍比去年同期低39%，为7,067辆。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新款平价电动SUV

8月中旬，Kia开始销售新款电动SUV EV3，该车型已进入全国各地的经销店。在前两个月，公司售出1,496辆该车型。EV3 Light基础版起售价为29,890美元，不含配送费，配备58.3千瓦时电池，续航里程最高为221英里，约356公里。

更高配置车型配备81.4千瓦时电池，续航里程最高为321英里，约517公里。前轮驱动车型配备一台201马力电动机，四轮驱动车型则配备两台电动机，总功率为261马力。Kia America销售副总裁埃里克·沃森表示，公司预计将在第四季度和2027年保持创纪录的增长势头。

关注我们在