在英国伦敦，三届一级方程式冠军艾尔顿·塞纳曾使用的一辆1991年本田NSX在RM Sotheby’s拍卖会上以871,250英镑售出，约合116.9万美元。这辆车成为有史以来在拍卖会上成交价格最高的NSX，Motor1报道。

成交价超过估价

这辆双门轿跑车于2026年10月31日落槌。拍卖前，其估价为68.2万至110万美元。最终成交价比估价上限高出约7万美元。此前NSX的拍卖纪录由Type R版本保持，该车以约104万欧元，即116.4万美元售出。

底盘号为T000233的这辆汽车由Honda Automobil de Portugal进口至葡萄牙。根据拍卖资料中引用的制造商数据，该车于1991年3月22日首次注册，注册号为SX-25-59。1995年2月，里斯本车辆登记处将Laboa Etablissement列为该车的车主。

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塞纳在葡萄牙的汽车

这辆NSX采用Formula Red车漆，配有黑色车顶和黑色真皮内饰。2024年，该车被运回日本，两年后在伦敦进行拍卖。由于有照片显示塞纳在自家附近清洗这辆车，收藏家将其称为“Hosepipe NSX”。他还在1991年埃斯托里尔葡萄牙大奖赛周末驾驶过这辆车。

RM Sotheby’s在伦敦举行的为期两天的拍卖总成交额为36,550,950英镑，拍品成交率为87.5%。拍卖行称，这是在英国举办的成交额最高的收藏车拍卖会。

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