В Лондоне, Великобритания, Honda NSX 1991 года, которой пользовался трёхкратный чемпион Формулы-1 Айртон Сенна, продали на аукционе RM Sotheby’s за £871 250. Это примерно $1,169 млн. Автомобиль стал самым дорогим экземпляром NSX, когда-либо проданным на аукционе, сообщает Motor1.

Цена превысила оценку

Купе ушло с молотка 31 октября 2026 года. Перед торгами его оценивали в $682 тыс. — $1,1 млн. Итоговая цена превысила верхнюю границу оценки примерно на $70 тыс. Предыдущий аукционный рекорд для NSX принадлежал версии Type R, которую продали примерно за €1,04 млн, или $1,164 млн.

Автомобиль с номером шасси T000233 импортировала в Португалию компания Honda Automobil de Portugal. Согласно данным производителя, воспроизведённым в аукционных материалах, машину впервые зарегистрировали 22 марта 1991 года под номером SX-25-59. В феврале 1995 года реестр автомобилей Лиссабона указал Laboa Etablissement как владельца автомобиля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Автомобиль Сенны в Португалии

NSX была окрашена в Formula Red, имела чёрную крышу и чёрный кожаный салон. В 2024 году автомобиль вернули в Японию, а через два года выставили на торги в Лондоне. Коллекционеры называют эту машину Hosepipe NSX из-за фотографий, на которых Сенна моет её возле своего дома. Также он управлял именно этим автомобилем во время уикенда Гран-при Португалии 1991 года в Эшториле.

Двухдневные торги RM Sotheby’s в Лондоне в общей сложности принесли £36 550 950, а доля проданных лотов составила 87,5%. Аукционный дом назвал их самым крупным по выручке аукционом коллекционных автомобилей, проведённым в Великобритании.

Читай нас в