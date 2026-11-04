W Londynie w Wielkiej Brytanii Honda NSX z 1991 roku, używana przez trzykrotnego mistrza Formuły 1 Ayrtona Sennę, została sprzedana na aukcji RM Sotheby’s za 871 250 funtów. To około 1,169 mln dolarów. Samochód stał się najdroższym egzemplarzem NSX kiedykolwiek sprzedanym na aukcji, podaje Motor1.

Cena przekroczyła wycenę

Coupe trafiło pod młotek 31 października 2026 roku. Przed licytacją jego wartość szacowano na 682 tys. – 1,1 mln dolarów. Ostateczna cena przekroczyła górną granicę wyceny o około 70 tys. dolarów. Poprzedni rekord aukcyjny dla NSX należał do wersji Type R, sprzedanej za około 1,04 mln euro, czyli 1,164 mln dolarów.

Samochód o numerze podwozia T000233 został sprowadzony do Portugalii przez firmę Honda Automobil de Portugal. Zgodnie z danymi producenta przytoczonymi w materiałach aukcyjnych, samochód po raz pierwszy zarejestrowano 22 marca 1991 roku pod numerem SX-25-59. W lutym 1995 roku rejestr pojazdów w Lizbonie wskazał Laboa Etablissement jako właściciela samochodu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Samochód Senny w Portugalii

NSX był pomalowany na Formula Red, miał czarny dach i czarne skórzane wnętrze. W 2024 roku samochód wrócił do Japonii, a dwa lata później został wystawiony na aukcję w Londynie. Kolekcjonerzy nazywają ten samochód Hosepipe NSX ze względu na zdjęcia, na których Senna myje go obok swojego domu. Prowadził też właśnie ten samochód podczas weekendu Grand Prix Portugalii 1991 w Estoril.

Dwudniowa aukcja RM Sotheby’s w Londynie przyniosła łącznie 36 550 950 funtów, a udział sprzedanych lotów wyniósł 87,5%. Dom aukcyjny nazwał ją aukcją samochodów kolekcjonerskich o najwyższych przychodach, jaka kiedykolwiek odbyła się w Wielkiej Brytanii.

Czytaj nas na