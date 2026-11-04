韩国组织 Citizens United for Consumer Sovereignty 计划就特斯拉为未获当地使用批准的车辆营销 Full Self-Driving（FSD）套件一事，向韩国公平交易委员会（KFTC）提出投诉。正如Electrek报道，根据特斯拉自身数据，该问题涉及该品牌去年在韩国售出的99%的车辆。

据 Tesla Korea 负责人 Seo Young-deuk 表示，FSD 在该国已登记特斯拉车辆中约20%的车辆上运行。该组织要求 KFTC 暂时禁止该公司为无权使用该功能的汽车宣传 FSD。该组织还要求处以罚款，并将案件移交国家调查人员。

来自中国的汽车需要批准

FSD（Supervised）功能于去年年底仅面向美国制造的 Model S、Model X 和 Cybertruck 开放。这些汽车根据承认美国安全标准的 KORUS 自由贸易协定进口到韩国。

与此同时，在韩国市场销售的 Model 3 和 Model Y 均由 Giga Shanghai 工厂供应。对于中国制造的汽车，没有类似的标准互认机制，因此 FSD 在韩国需要单独批准。特斯拉向国会表示，自2023年以来，该公司已在该国销售超过17万辆上海制造的汽车。

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对广告和认证的质疑

Citizens United for Consumer Sovereignty 称，特斯拉将 FSD 宣传为“一经推出即将可用”的功能，并展示了在韩国道路上拍摄的视频。该组织认为，广告并未说明该功能只会面向公司在该国销售汽车中的一小部分提供。

特斯拉此前对 FSD 收取一次性费用904.3万韩元，约合6,726美元。8月，该公司改为每月15万韩元的订阅服务。在10月8日的国会听证会上，Seo Young-deuk 表示，截至当时，特斯拉尚未向交通部提交 FSD 测试的正式申请；约两周后，该公司提交了认证申请。

KFTC 已在调查特斯拉对 FSD 的广告，并已收到该公司的书面说明。特斯拉未回应路透社的置评请求。上个月，首尔一家法院驳回了特斯拉车主要求退还 FSD 费用的诉讼：法官援引韩国法规，作为附加功能未能推出的原因。

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