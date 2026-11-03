Kia установила рекорд октябрьских продаж в США — Electrek

Kia продала в октябре в США 80 008 автомобилей — на 16% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Это стало лучшим октябрьским результатом компании на американском рынке. Как сообщает Electrek, для Kia это шестой подряд месяц рекордных продаж.

Рост продаж электрифицированных моделей

Компания заявила, что рост поддержали электрифицированные и гибридные автомобили: их продажи увеличились соответственно на 112% и 114% в годовом исчислении, установив новые рекорды. Среди моделей с наибольшим приростом продаж были электрический трёхрядный SUV EV9 — на 111%, Telluride — на 63%, EV6 — на 58%, Seltos — на 43% и Sorento — на 31%.

С начала года Kia реализовала 13 835 электрических EV9, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Продажи EV6 в октябре несколько восстановились, однако за десять месяцев года они оставались на 39% ниже прошлогодних — 7 067 автомобилей.

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Новый доступный электрический SUV

В середине августа Kia начала продажи нового электрического SUV EV3, который уже поступил в автосалоны по всей стране. За первые два месяца компания продала 1 496 таких автомобилей. Базовая версия EV3 Light стоит от 29 890 долларов без учёта сбора за доставку и оснащается батареей ёмкостью 58,3 кВт·ч с запасом хода до 221 мили, или примерно 356 км.

Более дорогие комплектации имеют батарею на 81,4 кВт·ч и обеспечивают запас хода до 321 мили, или около 517 км. Версии с передним приводом оснащены одним электромотором мощностью 201 лошадиная сила, а полноприводные — двумя моторами общей мощностью 261 лошадиная сила. Вице-президент Kia America по продажам Эрик Уотсон заявил, что компания рассчитывает сохранить рекордные темпы в четвёртом квартале и в 2027 году.

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